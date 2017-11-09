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Банковской картой за проезд в метро можно заплатить на станции «Площадь Победы»

09.11.2017 - 20:44

Новости Беларуси. Где за проезд в метро жители и гости Минска могут расплатиться банковской карточкой, рассказал директор Минского метрополитена в программе «Большой город».

Владимир Сотников, директор Минского метрополитена:
Сегодня в Минском метрополитене существует проход по жетонам и по карточке метрополитена, или по карточке «Минсктранса». Сегодня в тестовом режиме на станции «Площадь Победы» в первом вестибюле установлен один из терминалов на проход банковской карточкой типа Visa. Впоследствии планируем для удобства жителей Минска и гостей столицы применение проходов в Минском метрополитене по банковской карте типа Visa или MasterCard.

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