Бардовский слёт-фестиваль «Родник-2017» пройдёт с 7 по 9 июля. Подробнее – гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – организаторы и участники фестиваля «Родник-2017», дуэт «Костер»: Людмила Веселова и Ирина Дмитрук.