Бардовский слёт-фестиваль «Родник-2017» пройдёт с 7 по 9 июля. Подробнее – гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – организаторы и участники фестиваля «Родник-2017», дуэт «Костер»: Людмила Веселова и Ирина Дмитрук.
Бардовский слёт-фестиваль «Родник-2017» пройдёт с 7 по 9 июля. Подробнее – гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – организаторы и участники фестиваля «Родник-2017», дуэт «Костер»: Людмила Веселова и Ирина Дмитрук.
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