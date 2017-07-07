Бары на Зыбицкой будут работать до четырех утра

Новости Беларуси. Это самая «шумная» улица в Минске. На ней нет практически ничего, кроме баров, кафе и ресторанов. Понятно, что предпринимателям выгоднее работать ночью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

И городская власть пошла им на встречу. Однако владельцы заведений обязались усилить охрану.

Не обойдется без санкций и громкий шум после 23:00.

Наталья Хмельницкая, начальник отдела торговли и услуг администрации Центрального района:

Со стороны районных и городских властей будет усилено патрулирование.