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Бары на Зыбицкой будут работать до четырех утра

07.07.2017 - 23:58

Новости Беларуси. Это самая «шумная» улица в Минске. На ней нет практически ничего, кроме баров, кафе и ресторанов. Понятно, что предпринимателям выгоднее работать ночью, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

И городская власть пошла им на встречу. Однако владельцы заведений обязались усилить охрану.

Не обойдется без санкций и громкий шум после 23:00.

Наталья Хмельницкая, начальник отдела торговли и услуг администрации Центрального района:
Со стороны районных и городских властей будет усилено патрулирование.

Бары на Зыбицкой будут работать до четырех утра

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