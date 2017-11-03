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Баскетболистки «Цмоки» с проигрыша курской «Инвенте» стартовали в розыгрыше Балтийской лиги

03.11.2017 - 12:27

Новости Беларуси. Женский баскетбольный клуб «Цмоки» стартовал в розыгрыше Балтийской лиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В нынешнем сезоне некогда престижный международный турнир собрал всего 4 команды. Тем не менее, для белорусских клубов, обделенных возможностью выступать в Еврокубках, любая соревновательная практика на руку. Тем более, у «драконш» 2 ноября был шанс проверить себя в противостоянии с действующим победителем Балтлиги и нынешним участником сильнейшего российского дивизиона – курской «Инвентой».

Команда больше знакома любителям баскетбола под старым названием – «Динамо-Фарм». Вывеску клуб сменил только в это межсезонье. Дуэль с фаворитом турнира минчанкам не удалась, они потерпели поражение – 63:75. Однако сегодня, 3 ноября, у команды Андрея Вавлева будет возможность взять реванш.

Баскетболистки «Цмоки» с проигрыша курской «Инвенте» стартовали в розыгрыше Балтийской лиги

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