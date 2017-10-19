Баскетболисты «Цмокі-Мінск» потерпели поражение от бельгийского «Шарлеруа» на групповом этапе Кубка ФИБА-Европа

Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмокі-Мінск» не удержали победу в стартовом матче группового этапа Кубка ФИБА-Европа, потерпев домашнее поражение от бельгийского «Шарлеруа», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первая половина встречи «цмокам» удалась, они вели 9 мячей и, казалось, бы победа уже у них в кармане. Однако концовка матча у хозяев площадки не заладилась, и шанс был упущен – 76:78.

Следующим соперником минчан по группе «F» станет израильская команда «Бней Герцлия». Мачт пройдет 25 октября в гостях.