новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » СТВ-спорт

Баскетболисты «Цмоки-Минск» проиграли венгерскому клубу «Альба Фехервар» в рамках группового раунда Кубка ФИБА

02.11.2017 - 13:44

Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоков» провели 3-й матч в рамках группового раунда Кубка ФИБА, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Парни Александра Крутикова выясняли отношения с аутсайдером квартета F – венгерским клубом «Альба Фехервар».

Ранее данный коллектив потерпел в турнире 2 поражения, однако 1 ноября наконец порадовал свою публику.

К большому перерыву «Цмоки» имели перевес «плюс 10», но вторую половину матча провалили. В итоге поражение – 64:73, которое усложнило «драконам» задачу попадания в следующий этап Кубка ФИБА.

Баскетболисты «Цмоки-Минск» проиграли венгерскому клубу «Альба Фехервар» в рамках группового раунда Кубка ФИБА

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Баскетболисты «Цмоки-Минск» сразятся с венгерской «Альбой» на групповом этапе Еврокубка ФИБА 1 ноября
Баскетболисты «Цмоки-Минск» сразятся с венгерской «Альбой» на групповом этапе Еврокубка ФИБА 1 ноября
Баскетболисты «Цмоки-Минск» одержали верх над «Пармой» в Единой лиге ВТБ
Баскетболисты «Цмоки-Минск» одержали верх над «Пармой» в Единой лиге ВТБ
Понимание игры, IQ баскетболиста читается: в Беларуси началось баскетбольное первенство среди юношей до 16 лет
Понимание игры, IQ баскетболиста читается: в Беларуси началось баскетбольное первенство среди юношей до 16 лет
1 ноября «Цмоки-Минск» сыграет в Венгрии против местной «Альбы»
1 ноября «Цмоки-Минск» сыграет в Венгрии против местной «Альбы»
Баскетболисты «Цмоки-Минск» взяли верх над командой «Бней Герцлии» из Израиля в рамках Кубка ФИБА
Баскетболисты «Цмоки-Минск» взяли верх над командой «Бней Герцлии» из Израиля в рамках Кубка ФИБА
Баскетболисты «Цмокі-Мінск» потерпели поражение от бельгийского «Шарлеруа» на групповом этапе Кубка ФИБА-Европа
Баскетболисты «Цмокі-Мінск» потерпели поражение от бельгийского «Шарлеруа» на групповом этапе Кубка ФИБА-Европа
Баскетболисты «Цмоки-Минск» с поражения стартовали в Единой Лиге ВТБ
Баскетболисты «Цмоки-Минск» с поражения стартовали в Единой Лиге ВТБ
Грант Хилл
«Для меня это были очень мрачные времена. Ты теряешь уверенность в своём теле и в том, кто ты есть»: история звезды НБА Гранта Хилла
Все новости по теме Баскетбол
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru