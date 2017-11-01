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Баскетболисты «Цмоки-Минск» сразятся с венгерской «Альбой» на групповом этапе Еврокубка ФИБА 1 ноября

01.11.2017 - 14:05

Новости Беларуси. Баскетболисты «Цмоков» готовятся провести 3-й поединок на групповом этапе Еврокубка ФИБА, сообщили в программе «СТВ-Спорт». 1 ноября парни Александра Крутикова на выезде сразятся с венгерской «Альбой».

Соперник неудачно начал сезон и во внутреннем чемпионате, и на международной арене.

Пока венгерский клуб замыкает группу F в Еврокубке. «Драконы» же поймали победную волну: удачная серия в турнире ФИБА и в Лиге ВТБ насчитывает 3 матча. У минчан есть все шансы продолжить победный ход.

Баскетболисты «Цмоки-Минск» сразятся с венгерской «Альбой» на групповом этапе Еврокубка ФИБА 1 ноября

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