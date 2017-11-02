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БАТЭ – «Кельн»: какие шансы у «желто-синих»

02.11.2017 - 22:34

Новости Беларуси. Футболисты БАТЭ сейчас находятся на немецкой земле. Нашему чемпиону предстоит поединок Лиги Европы с «Кельном», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Две недели назад на «Борисов-Арене» клуб из Бундеслиги потерпел поражение 0:1 – единственный мяч тогда провел Алексей Риос. Теперь «желто-синие» имеют отличные шансы побороться за второе место в группе, которое даст право сыграть в плей-офф.

«Кельн» же не блещет не только на международной, но и на внутренней арене.

В текущем чемпионате Германии команда не одержала еще ни одной победы, набрала лишь два очка и плетется в самом хвосте таблицы. В последней игре Бундеслиги в субботу «красно-белые» уступили «Байеру» 1:2, хотя по ходу матча вели. Остается добавить, что встречу «Кельн»-БАТЭ обслужит македонская бригада арбитров.

БАТЭ – «Кельн»: какие шансы у «желто-синих»

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