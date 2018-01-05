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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович принял решение покинуть свой пост

05.01.2018 - 20:42

Новости Беларуси. БАТЭ расстался с Александром Ермаковичем. Специалист, который тренировал жёлто-синих с 2013-го года, принял решение покинуть свой пост, сообщили в программе «СТВ-спорт».

Ермакович за время работы с борисовчанами пять раз приводил их к победе в национальном чемпионате, один раз брал Кубок Беларуси и четыре раза – Суперкубок. Кроме того, дважды БАТЭ под началом Ермаковича выступал в групповой стадии Лиги чемпионов и однажды – в группе Лиги Европы.

По некоторым данным, новым рулевым жёлто-синих может стать Олег Дулуб.

Александр Ермакович. Архивное фото

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