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БАТЭ сыграет с «Кёльном» в 4-м туре Лиги Европы 2 ноября

02.11.2017 - 13:34

Новости Беларуси. Футболисты БАТЭ встречают сегодняшний день – 2 ноября– на немецкой земле, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Этим вечером нашему чемпиону предстоит поединок Лиги Европы с «Кёльном».

Напомним, 2 недели назад на «Борисов-Арене» клуб из Бундеслиги потерпел поражение – 0:1 – единственный мяч тогда провел Алексей Риос. Теперь желто-синие имеют отличные шансы побороться за 2 место в группе, которое даст право сыграть в плей-офф.

«Кёльн» же не блещет не только на международной, но и на внутренней арене. В текущем чемпионате Германии команда не одержала еще ни одной победы, набрала лишь 2 очка и плетется в самом хвосте таблицы.

В последней игре Бундеслиги 28 октября «козлы» уступили «Байеру» – 1:2, хотя по ходу матча вели. Остается добавить, что встреча «Кёльн» – БАТЭ стартует в 23:05 по минскому времени, обслуживать ее будет македонская бригада арбитров.

БАТЭ сыграет с «Кёльном» в 4-м туре Лиги Европы 2 ноября

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