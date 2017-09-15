БАТЭ сыграл вничью с «Црвеной Звездой» в стартовом матче группы Н Лиги Европы

Новости Беларуси. 1:1. Ничья в первом матче. Борисовский БАТЭ провел дебютный поединок группового этапа футбольной лиги Европы. Бессменный чемпион Беларуси последних лет встречался Белграде с самым титулованным клубом Сербии – Црвеной Звездой.
Новости Беларуси. 1:1. Ничья в первом матче. Борисовский БАТЭ провел дебютный поединок группового этапа футбольной лиги Европы. Бессменный чемпион Беларуси последних лет встречался Белграде с самым титулованным клубом Сербии – Црвеной Звездой.
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