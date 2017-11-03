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БАТЭ уступил «Кельну» на групповой стадии Лиги Европы – 2:5

03.11.2017 - 09:16

Новости Беларуси. Главным событием вечера 2 ноября для поклонников белорусского футбола, конечно же, стал четвертый матч БАТЭ на групповой стадии Лиги Европы, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Желто-синие второй раз подряд выясняли отношения с немецким «Кельном». Две недели назад на «Борисов-Арене» клуб из Бундеслиги уступил. К сожалению, для БАТЭ повторить тот успех не удалось: финальный свисток зафиксировал поражение белорусской команды. Впрочем, наш чемпион по-прежнему сохраняет неплохие шансы на то, чтобы пробиться в плей-офф.

БАТЭ уступил «Кельну» на групповой стадии Лиги Европы – 2:5
БАТЭ проиграл «Кельну» в матче Лиги Европы
Фото. БАТЭ проиграл «Кельну» в матче Лиги Европы
БАТЭ проиграл «Кельну» в матче Лиги Европы
Фото. БАТЭ проиграл «Кельну» в матче Лиги Европы
БАТЭ проиграл «Кельну» в матче Лиги Европы
Фото. БАТЭ проиграл «Кельну» в матче Лиги Европы

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