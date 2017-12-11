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Батюков: «Пластическая хирургия – штучная специальность. К нам приезжают к конкретному специалисту»

11.12.2017 - 17:58

Новости Беларуси. О белорусской науке и применении разработок учёных говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:
В Беларусь приезжают из разных стран Европы для того, чтобы делать пластические операции. О каком влиянии науки в этой сфере деятельности можно говорить?

Дмитрий Батюков, пластический хирург, врач высшей квалификационной категории, кандидат медицинских наук:
Естественно, мы стараемся посещать все мероприятия научные, практические более, которые происходят в мире, для того, чтобы идти в ногу со временем. Важным достижением в последнее время является, вообще, признание нашей специальности в Беларуси.

Сейчас есть кафедра, которая занимается подготовкой специалистов.

И это имеет важное значение. Сейчас нашей задачей является качественная подготовка, то есть, учёт того опыта, который есть в мире, для того, чтобы мы готовили кадры.

Егор Хрусталёв:
К нам приезжают из-за дешевизны? Или, действительно, у нас многие операции даже дороже, но приезжают из-за квалификации?

Дмитрий Батюков:
Пластическая хирургия – штучная специальность. Нельзя говорить о системе, где мощная пластическая хирургия в какой-то стране.

К нам приезжают к конкретному специалисту.

И цены могут быть разными. В общем, в среднем, цены ниже, чем в каких-то зарубежных странах. Однако, на некоторые операции они могут быть достаточно высокими, в том числе, мировыми.

Наука в Беларуси: «Что происходит»

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