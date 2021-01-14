«Он базируется на трёх аспектах». Дмитрий Пиневич рассказал, каким будет новый закон о здравоохранении
Новости Беларуси. Доступность и качество помощи – неизменный приоритет белорусской медицины. Об этом 14 января заявил Александр Лукашенко, обсуждая с экспертами работу системы здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь, в частности, шла об изменениях в закон о здравоохранении. Это базовый документ, который определяет правовые основы оказания медицинской помощи белорусам. Долгое время документ не пересматривался. А современные реалии требуют новых подходов в лечении пациентов. Но несмотря на все это, любые изменения и корректировки должны быть обоснованными, уверен Президент.
Александр Лукашенко о системе здравоохранения: «Нам необходимо обновить ряд законодательных положений»
Как отметил министр здравоохранения, в обновленном законопроекте появятся две новые главы, а в половине прежних статей – дополнительные и весьма актуальные изменения. Все новшества направлены на повышение качества медпомощи и безопасности пациентов. Это аккредитация медучреждений, введение права на профессиональный риск, расширение функций дневных стационаров. Все предложения медицинского сообщества Президент поддержал.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Фактически перед нами будет сейчас на реализацию, скажем так, совершенно новый закон о здравоохранении. Он базируется на трех аспектах, этот законопроект. Он, первое, констатирует, прежде всего, эффективность созданной модели системы здравоохранения, он говорит, что необходимо вносить своевременно новшества – именно здесь и сейчас. И, в-третьих, в течение 7-9 лет данный законопроект будет соответствовать тем новациям, тем путям совершенствования системы здравоохранения, которые были намечены.
Интересовался Президент и самой актуальной медицинской темой – ситуацией с COVID-19. Главе государства доложили о текущей обстановке и прогнозе.
Коронавирус в Беларуси. Какие больницы снова вернутся к обычному профилю работы?
Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Беларуси ниже, чем ожидалось. На этом фоне медучреждения страны постепенно возвращаются к привычному режиму. Инфекционный профиль снят со второго роддома в Минске и больницы медицинской реабилитации в Аксаковщине. Госпитализация пациентов с COVID прекращена также в Городской гинекологической больнице.
Александр Лукашенко о системе здравоохранения: «Нам необходимо обновить ряд законодательных положений»
Новости Беларуси. Доступность и качество помощи – неизменный приоритет белорусской медицины. Об этом 14 января заявил Александр Лукашенко, обсуждая с экспертами работу системы здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь, в частности, шла об изменениях в законы о здравоохранении и об оказании психологической помощи. Это базовые документы, которые определяют правовые основы оказания медицинской помощи белорусам. Долгое время документы не пересматривались. А современные реалии требуют новых подходов в лечении пациентов. Но несмотря на все это, любые изменения и корректировки должны быть обоснованными, уверен Президент.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
В нашей стране право на охрану здоровья, как вы понимаете, незыблемо. Бесплатное и эффективное лечение в государственных учреждениях здравоохранения должен получать каждый гражданин Беларуси. Государство со своей стороны обязано сохранить условия, чтобы в больнице было современное медицинское оборудование, а у врача – средства индивидуальной защиты. Пациент, где бы он ни жил (в столице или в селе), получал ту помощь, в которой нуждается. Однако при всем этом очевидно, нам необходимо обновить ряд законодательных положений. Это позволит здравоохранению быть современным и двигаться вперед. Каковы результаты анализа существующих тенденций? Какими направлениями в развитии медицины продиктовано обновление норм? То есть надо ответить на вопрос, надо нам это или не надо, и зачем. Прошу сегодня доложить о том, насколько новые положения повлияют на систему здравоохранения в целом и на отдельную, конкретную больницу, врача и, главное, пациентов.
Как отметил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, в обновленном законопроекте появятся две новые главы, а в половине прежних статей – дополнительные и весьма актуальные изменения. Все новшества направлены на повышение качества медпомощи и безопасности пациентов. Это аккредитация медучреждений, введение права на профессиональный риск, расширение функций дневных стационаров. Все предложения медицинского сообщества Президент поддержал.