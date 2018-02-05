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«Бегать можно как на открытом воздухе, так и в зале». С 9 февраля стартует благотворительный проект «Зимние беговые игры» с velcom

05.02.2018 - 12:42

В конце января были подведены итоги конкурса «Брэнд года-2017». В одной из самых престижных категорий «Социально ответственный бренд» компания velcom завоевала сразу две награды – Гран-При и золотую медаль в номинации «Активная социальная позиция».

В программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom Вячеслав Смирнов и генеральный секретарь Паралимпийского комитета Беларуси Николай Шудейко.

Какие самые удачные социальные проекты за 2017 год?

Вячеслав Смирнов, начальник отдела корпоративных коммуникаций velcom:
Самые удачные за прошедший год, наверное, проект velcombegom. Важная тема и сфера – это поддержка национальной идентичности, и там у нас есть проект «Чытаем па-беларуску з velcom». Там есть белорусские уикенды, когда мы озвучиваем фильмы на белорусский язык. Есть множество проектов и, я так думаю, что порядка 10-12, не буду их все перечислять, но их на самом деле много. Это большая и системная работа, которая продолжается уже практически 10 лет.

9 февраля в Беларуси стартуют «Зимние беговые игры» – масштабные пробежки в помощь детям с инвалидностью. Расскажите подробнее. Что это за проект?

Вячеслав Смирнов:
Надо сказать, что проект называется velcombegom, и многие уже привыкли, это своего рода бренд для многих. Также привыкли к тому, что проект бывает летом, может, там поздней весной, ранней осенью. Но никогда раньше velcombegom не случался зимой, в этом его новизна и оригинальность. Дело в том, что зимой люди тоже бегают, бегают на улице. Здесь важно подобрать правильно одежду, не выходить на улицу в пуховике или в дубленке и бегать при этом в шапке-ушанке, просто нужно одеться соответственно и тогда все будет замечательно, это будет на пользу здоровью.

Идея проекта зимние игры velcombegom, чтобы, как и раньше, помогать детям. Мы собираем деньги на бегу, переводим их в определенные километры. Но в этот раз, действительно, новизна в том, что бегать можно как на открытом воздухе, так и в зале. Есть же беговые электрические дорожки в залах, где многие занимаются фитнесом, они разминаются и это замечательный повод для них, для этих людей, тоже поучаствовать. Мы организовали акцию velcombegom зимой в виде такого небольшого соревнования между условными командами тех, кто бегает по снегу и по беговой дорожке.

Как должны победить тех, кто бегает по снегу или на беговой дорожке?

Вячеслав Смирнов:
Все будет зависеть от ваших организационных талантов. Собираются команды в социальных сетях, все уже начали группироваться, я уже наблюдал этот процесс. Чем больше участников, тем больше километраж. Единственный критерий – кто больше пробежит километров.

Все собранные благотворительные деньги пойдут на благое дело: на благоустройство стадиона для двух специализированных школ для детей-инвалидов в Молодечно.

Для этого нужен, как всегда, хештег #velcombegom. Единственное, что добавляется в этот раз хештег #наулице или #взале, чтобы мы видели, чувствовали общность своей команды, искали по этому хештегу, видели, кто еще бегает. Но если на улице можно выкладывать, как и раньше, скриншот мобильного приложения фитнес-трекера с километражом, то в случае с беговой дорожкой нужно сфотографировать экран беговой дорожки, где будет написано, сколько километров вы пробежали.

Будет ли какая-то общая точка, как в прошлый раз, для бега?

Вячеслав Смирнов:
Будет. И поскольку команды две, и активностей два вида, то будет и две такие большие локации. Первая – 7 февраля пройдет, в определенном смысле фановая – забег в валенках. В Dreamland мы приглашаем, можно приходить в своих валенках, если нет, то подберем вам соответствующую удобную обувь. Это такой символический забег для привлечения внимания для того, чтобы об этой акции узнало, как можно больше людей. А 9 февраля – в фитнес-клубе «Мир фитнеса» состоится самый массовый забег на беговых дорожках. Много беговых дорожек, много участников, много усилий и будет весело!

Начиная с 9 февраля и заканчивая 11, не обязательно собираться в одном и том же месте. Преимущество проекта velcombegom – можно будет бегать где угодно, но при этом чувствовать товарища.

Ожидали ли получить награду «Брэнд года-2017»? Как связаны компания velcom с Паралимпийский комитет Республики Беларусь? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

С 9 февраля стартует проект «Зимние беговые игры» с velcom – масштабные пробежки в помощь детям с инвалидностью

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