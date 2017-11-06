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Белгидромет: «Нам удастся повысить уровень оправданности прогнозов с использованием доплеровских локаторов»

06.11.2017 - 12:49

Новости Беларуси. На вопросы ведущего программы «Неделя» отвечает Мария Герменчук, первый заместитель начальника Белгидромета.

Президент подверг критике работу вашей службы и посоветовал за опытом обратиться в армию. У них какие-то другие методы, нежели у вас?

Мария Герменчук, первый заместитель начальника Белгидромета:
Когда прошел этот период – лето, сентябрь, октябрь, ноябрь, мы попытались сопоставить, что делают военные синоптики и что делают синоптики гражданские. Так вот расхождения по температуре вообще практически нет. Разница что у них, что у нас – отличия от фактической погоды, по осадкам.

Я думаю, что нам удастся повысить уровень оправданности прогнозов использованием доплеровских локаторов. Сейчас мы имеем в стране 2 таких локатора. Планируется закупка в ближайшее время, установка такого локатора в Витебске. Рассчитываем, что такая система существенно улучшит точность прогноза.

Беггидромет: «Нам удастся повысить уровень оправданности прогнозов с использованием доплеровских локаторов»

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