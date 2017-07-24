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Беговая дорожка на колесах: новый вид двухколёсного транспорта Lopifit набирает популярность во всём мире

24.07.2017 - 13:21

То ли велосипед, то ли – беговая дорожка. На самом деле – два в одном! Это lopifit – новый вид двухколёсного траспорта.

Как такое возможно: идти и ехать одновременно? С таким чудо-устройством сделать это легко и просто. Девайс оснащен электродвигателем, который работает, благодаря ходьбе по беговой дорожке. Перемещение на колёсах занимает не больше усилий, чем прогулка в парке.

Однажды один любитель здорового образа жизни Бруин Bergmeester во время занятий на беговой дорожке у себя в гораже задумался: как использовать этот тренажёр на свежем воздухе. Так и родилась идея создать lopifit. Сегодня новый вид двухколёсного транспорта набирает популярность во всём мире.

Lopifit

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