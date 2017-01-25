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Беларусь будет активно сотрудничать с латвийскими портами для экспорта грузов

25.01.2017 - 16:32

Новости Беларуси. Грузопоток через Беларусь в направлении Латвии в 2016 году увеличился. Это 25 января подтвердили в Министерстве транспорта нашей страны. Прежде всего это касается российских товаров, перевозимых железной дорогой.

Между тем Беларусь намерена и дальше активно сотрудничать с латвийскими портами для экспорта своих грузов.

Отметим, республика транспортирует через них порядка 8 миллионов тонн нефтепродуктов в год. Латвия выигрывает у российских портов, несмотря на 25-процентную скидку на перевоз белорусских нефтепродуктов от РЖД, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
Предоставленные скидки не позволяют серьезно говорить о конкуренции портов Санкт-Петербурга по отношению к портам Латвии. Тариф неконкурентоспособен. Груз идет туда, где выгодней.

Улдис Аугулис, министр сообщения Латвийской Республики:
Все, что надо нам делать – это чтобы было выгодно обеим странам и коммерсантам. Работа продолжается рост грузообъема довольно большой. Много работаем с транзитными грузами из Азии.

Добавим, 25 января в Минске прошло заседание Белорусско-латвийской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Кроме транспорта и логистики, стороны рассмотрели вопросы в сфере образования, здравоохранения, связи и строительства.

Беларусь будет активно сотрудничать с латвийскими портами для экспорта грузов

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