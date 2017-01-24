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Беларусь будет требовать возмещение морального ущерба за дисквалификацию мужской сборной по гребле

24.01.2017 - 09:30

Новости Беларуси. За отстранение нашей сборной по гребле от международных соревнований Беларусь будет требовать возмещение морального ущерба. На принципиальной позиции в решении антидопингового скандала настаивают в Национальном олимпийском комитете.

О том, что Спортивный арбитражный суд снял дисквалификацию с мужской команды, стало известно накануне. Годичное отстранение на участие в соревнованиях отменили за недостатком улик против нашей сборной.

Напомним, в употреблении запрещенных препаратов белорусских спортсменов заподозрили во время подготовки к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Инцидент произошел во Франции. Долгие разбирательства не позволили белорусам выступить на главном старте последних четырех лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь будет требовать возмещение морального ущерба за дисквалификацию мужской сборной по гребле

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