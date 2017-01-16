новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Беларусь – Египет: 16 января в Каире откроется двухсторонний бизнес-форум

16.01.2017 - 09:39

Новости Беларуси. Беларусь и Египет планируют выйти на новый уровень партнерских отношений. 16 января в Каире откроется двухсторонний бизнес-форум. Представители деловых кругов обсудят перспективы экспорта и импорта товаров и услуг, создания совместных предприятий в самых разных сферах: от машиностроения до медицины. В рамках переговоров состоится презентация белорусских тракторов и грузовых автомобилей. Ожидается, что участие в открытии делового форума примет Президент Беларуси.

На 16 января также запланированы переговоры с премьер-министром Египта.

Александр Лукашенко находится в Египте с официальным визитом. Еще накануне состоялся ряд важных встреч с руководством этой страны. В частности, главы двух государств подписали совместную декларации, в которой договорились продвигать внешнеторговые интересы друг друга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы договорились о дальнейшем наращивании торгово-экономических связей, увеличении белорусского экспорта с учетом потребностей египетской стороны, налаживании двухсторонней производственной кооперации с использованием наших технологий и белорусского опыта. Беларусь поддерживает заинтересованность Египта в создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. В ближайшее время члены межправительственной комиссии Египта и Беларуси соберутся в Минске для того, чтобы выработать план действий, дорожную карту на перспективу.

Александр Лукашенко встретился с президентом Египта Абдель Фаттахом аль-Сиси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Беларусь может быть конкурентоспособной на египетском рынке: итоги визита Александр Лукашенко в Египет
Между Минской областью и Южным Синаем подписана дорожная карта по реализации меморандума в торгово-экономической сфере
Между Минской областью и Южным Синаем подписана дорожная карта по реализации меморандума в торгово-экономической сфере
Александр Лукашенко принял участие в открытии белорусско-египетского бизнес-форума
Александр Лукашенко принял участие в открытии белорусско-египетского бизнес-форума
Президент Беларуси встретился с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом и посетил парламент
Президент Беларуси встретился с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом и посетил парламент
Александр Лукашенко встретился с премьер-министром Египта Шерифом Исмаилом
Александр Лукашенко: в основу белорусско-египетского сотрудничества должны лечь вопросы экономики и обороны
Почти полтысячи предприятий собрал в Каире белорусско-египетский бизнес-форум
Почти полтысячи предприятий собрал в Каире белорусско-египетский бизнес-форум
О чем договорились президенты Беларуси и Египта: первые итоги каирских переговоров
О чем договорились президенты Беларуси и Египта: первые итоги каирских переговоров
Египет
От туризма до продуктов питания и промышленности: чем Беларусь привлекательна для Египта
Все новости по теме Беларусь-Египет
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru