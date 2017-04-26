новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Беларусь готова поделиться с Эстонией опытом в энергетике, агропромышленном комплексе, легкой промышленности, IT-сфере

26.04.2017 - 13:43

Новости Беларуси. Беларусь и Эстония имеют большой потенциал для роста взаимного товарооборота. Об этом заявили в парламенте. Там 26 апреля принимали эстонских коллег. Так, Беларусь готова поделиться опытом в энергетической сфере, агропромышленном комплексе, легкой промышленности. Кроме того, интерес для Эстонии представляет наша IT-сфера. Также есть намеренность подписать меморандум о сотрудничестве в области спорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Корб, председатель группы по сотрудничеству с парламентом Республики Беларусь Рийгикогу Эстонской Республики:
Все сферы интересны. Интересна культура, интересна социальная сфера и, конечно, экономика. Следующий месяц я представляю так: приедет министр иностранных дел нашего государства. И сейчас происходит консультация между министерствами. И поэтому основополагающие документы, которые могут быть подписаны в ближайшее время между государствами, наверно, будут созданы на этих рабочих группах.

Виктор Мирош, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Мне очень приятно настроение эстонской делегации. Мы вчера их встречали. Это позитивное настроение. Товарооборот между Эстонией и Беларусью составляет более 100 миллионов долларов. Для нашей страны это положительное сальдо. Это уже положительный результат.

Белорусский парламент заинтересован в развитии связей и с парламентскими структурами других стран. В этом году запланировано много взаимных визитов. Некоторые из них приурочены к 26-й сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Напомним, она пройдет в июле в Минске.

Беларусь готова поделиться с Эстонией опытом в энергетике, агропромышленном комплексе, легкой промышленности, IT-сфере

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

За пятнадцать лет машина не подвела ни разу: эстонский турист о белорусском тракторе
За пятнадцать лет машина не подвела ни разу: эстонский турист о белорусском тракторе
Эстонию заинтересовал белорусский промышленный и медицинский опыт: планируется привлечение инвестиций
Эстонская делегация в Минске: планируется привлечение инвестиций
Впервые президентом Эстонии стала женщина: Керсти Кальюлайд отказалась жить во дворце
Новый президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась жить во дворце и заявила о желании общаться на русском языке
Вайно Рейнарт, вице-канцлер по вопросам внешней экономики и партнерских связей Министерства иностранных дел Эстонской Республики
Белорусы смогут находиться в Эстонии до 30 дней без регистрации
Валерий Корб, руководитель группы дружбы парламента Эстонии с парламентом Беларуси
Эстония заинтересована в белорусских продуктах питания для детей
Встреча Министерств сельского хозяйства Беларуси и Эстонии
Инвесторы из Германии, Эстонии и Польши провели деловые переговоры c Минском 25 ноября
Тийт Вяхи, член правления Ассоциации крупных предпринимателей (Эстония)
Беларуси предложили поднять свой флаг в порту Евросоюза
Тэа Карин
Журналисты Эстонии с пресс-туром в Минской области
Все новости по теме Беларусь-Эстония
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru