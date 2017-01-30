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Беларусь и Египет будут создавать совместные тепличные хозяйства

30.01.2017 - 16:10

Новости Беларуси. Создание совместных тепличных хозяйств – один из перспективных проектов белорусско-египетского сотрудничества. Представители правительства и бизнес-кругов арабской республики 30 января находятся в Орше и Витебске.

Представителей Египта интересует прежде всего аграрная отрасль и производство продуктов. Заинтересовали гостей технологии выращивания овощей и декоративных растений в наших теплицах. А также производство мясных консервов для детей, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Предприятия пищевой промышленности специально для гостей организовали выставку. Здесь им предложили оценить на вкус белорусскую мясную и молочную продукцию.

Беларусь с Египтом будет создавать теплицыБеларусь и Египет будут создавать совместные тепличные хозяйства

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