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Беларусь и Эквадор подписали меморандум о взаимопонимании между МЧС двух стран

17.01.2017 - 13:17

Новости Беларуси. Эквадор заинтересован в создании совместного с Беларусью производства по выпуску «беспилотников». Это стало известно 17 января в МЧС нашей страны. В ведомстве прошла встреча с Министром по вопросам безопасности Эквадора. Стороны обменялись опытом в сфере ликвидации чрезвычайных ситуаций. Итогом стало подписание меморандума о взаимопонимании между спасательными ведомствами двух стран.

Сесар Навас Вера, министр-координатор по вопросам безопасности Республики Эквадор:
Меморандум уже в ближайшее время позволит реализовать нам ряд конкретных шагов. Например, мы надеемся, что до конца этого квартала мы отправим на краткосрочные курсы в Беларусь наших специалистов. Мы будем сотрудничать с вами не только по линии МЧС, но и всего силового блока.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Их интересуют вопросы техники, оборудования, беспилотные летательные аппараты. Они приобретали израильские, их заинтересовала наши техника. Они хотят приобрести, и их интересуют вопросы предупреждения и ликвидации пожаров в лесных массивах, сельской местности. И тот опыт, который есть у нас, конечно, будет им полезен.

Наша страна не осталась безучастна в помощи Эквадору при ликвидации последствий землетрясения. Оно произошло весной 2016 года. Гуманитарный груз, а это 50 тонн, из Минска был направлен в пострадавшие провинции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Эквадор подписали меморандум о взаимопонимании между МЧС двух стран

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