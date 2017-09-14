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Беларусь и Индия могут достичь товарооборота в 1 млрд  долларов в 2018 году

14.09.2017 - 17:40

Новости Беларуси. Контракты, подписанные в ходе визита белорусской делегации в Индию, могут увеличить товарооборот между странами до миллиарда долларов. 14 сентября итоги достигнутых договоренностей подвел председатель Белорусской торгово-промышленной палаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Несколько соглашений заключили наши машиностроители. Причем работать стороны намерены в том числе на рынках третьих стран. Например, БелАЗ договорился о совместных поставках 50 большегрузов в Мозамбик. Кроме того, продолжается обсуждение создания на территории Индии наших сборочных производств. Присматриваются партнеры и к белорусским электробусам.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:
«Белзарубежстрой» – компания, которая работает на рынках самых дальних стран, подписала соглашение с национальной строительной корпорацией долгосрочное о сотрудничестве. Участие белорусских специалистов в проектировании и строительстве объектов. Концерн «Белнефтехим» имел опыт, он реализовали проект по увеличению нефтеотдачи. Подписано новое соглашение. Наши специалисты пойдут на новый объект.

Еще одна белорусская компания, которая занимается струнным транспортом, намерена реализовать совместный проект в одном из портов индийского побережья. По предварительным оценкам, достигнутые договоренности уже в следующем году позволят увеличить объем торговли в два-три раза. Пока он составляет порядка 400-450 миллионов.

Беларусь и Индия могут достичь товарооборота в 1 млрд  долларов в 2018 году

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