новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Беларусь и Китай могут установить взаимный безвизовый режим на 30 дней

17.05.2017 - 09:29

Новости Беларуси. Беларусь и Китай изучают возможность взаимного введения безвизового режима до 30 дней. Эта тема обсуждалась на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с Председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

Сейчас между странами действует безвизовый режим для владельцев дипломатических или служебных паспортов, а также туристических групп. Кроме того, есть договоренности о кратких поездках в некоторые города Китая.

КНР также входит в список 80 стран, гражданам которых можно пребывать в Беларуси без визы в течение пяти дней. Согласно статистике, китайцы – наиболее активные и тратящие туристы в мире. Только в прошлом году около 120 миллионов человек выехали за пределы страны, из них 50 миллионов посетили европейские государства.

В Беларусь ежегодно приезжают всего лишь несколько тысяч граждан КНР, однако половина из них пребывает в стране более месяца. Упрощение визовых формальностей, безусловно, привлечет больше гостей из Поднебесной в нашу страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Китай могут установить взаимный безвизовый режим на 30 дней

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

«Мудрость гор молчаливых»: сборник китайской поэзии в переводе на белорусский язык презентовали в Минске
«Мудрость гор молчаливых»: сборник китайской поэзии в переводе на белорусский язык презентовали в Минске
Китай рассмотрит возможность выдачи Беларуси кредита в миллиард долларов
Китай рассмотрит возможность выдачи Беларуси кредита в миллиард долларов
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Си Цзиньпин: диалог Беларуси и Китая достиг нового этапа, открываются новые перспективы
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества Беларуси и Китая
Александр Лукашенко и Си Цзиньпин обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества Беларуси и Китая
В Минске достигнута договоренность о поставке белорусских продуктов в Хоргос – один из проектов на «Шелковом пути»
В Минске достигнута договоренность о поставке белорусских продуктов в Хоргос – один из проектов на «Шелковом пути»
Форум «Один пояс – один путь» в Пекине
Александр Лукашенко: индустриальный парк «Великий камень» строится как город будущего
Ваша страна создала хороший бизнес-климат, и мы уверены в успехе: китайские партнёры о сотрудничестве с Беларусью
Ваша страна создала хороший бизнес-климат, и мы уверены в успехе: китайские партнёры о сотрудничестве с Беларусью
Фото: официальный интернет-портал Президента Республики Беларусь.
Форум «Один пояс – один путь» в Пекине: 15 мая лидеры стран приняли итоговое коммюнике
Все новости по теме Беларусь-Китай
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru