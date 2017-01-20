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Беларусь и Китай отмечают 25 лет со дня установления дипломатических отношений

20.01.2017 - 09:02

Новости Беларуси. 25 лет со дня установления белорусско-китайских дипломатических отношений. Развитие взаимодействия с Китаем – приоритетное направление внешней политики нашей страны. Стороны регулярно обмениваются визитами на высшем и высоком уровнях, осуществляется активный межпарламентский диалог.

Один из самых масштабных результатов сотрудничества – строительство Китайско-белорусского индустриального парка «Великий камень». Его уже называют жемчужиной экономического пояса «Шелкового пути».

Еще один ключевой проект – новый железнодорожный маршрут из Китая в Европу, который проходит через Беларусь. Это очередной шаг по реализации масштабного проекта «Один пояс – один путь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай

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