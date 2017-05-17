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Беларусь и Китай подписали соглашение о развитии международных перевозок

17.05.2017 - 13:42

Новости Беларуси. Транспортный коридор экономического пояса Шелкового пути будут шире использовать Беларусь и Китай. Правительства обеих стран подписали соглашение о развитии международных перевозок. Речь о более тесном сотрудничестве в использовании железнодорожной, авто- и авиаинфраструктуры. Документ предполагает содействие со стороны государства в доступе предприятий на международный рынок услуг и в развитии складской логистики.

Усилия стран направлены на развитие экономичной, безопасной и эффективной международной перевозки грузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Сивак, министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь:
Это соглашение открыто для подписания третьих стран. Присоединение всех стран по цепочке поставок, по направлению движения контейнерных поездов будет способствовать сокращению сроков. То, что сегодня идет рост перевозок по железной дороге, в частности через Беларусь, – это прямое сокращение сроков против перевозок морским транспортом, где перевозки доходят до 60 суток. Сегодня в зависимости от точек поставки это 12-15 суток.

Исходя из экономической выгоды, страны намерены чаще использовать мультимодальные перевозки. Например, по морю и автотранспортом. Схемы организуют для доставки грузов как из Беларуси в Китай и обратно, так и в третьи страны.

Беларусь и Китай подписали соглашение о развитии международных перевозок

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