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Беларусь и компания Huawei планируют совместный проект в сфере медицины

01.02.2018 - 17:28

Новости Беларуси. Беларусь и компания Huawei планируют совместно внедрить проект по поставке сетевых решений и оборудования для медицины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Речь об этом шла на встрече вице-премьера Анатолия Калинина с представителями китайской корпорации.

Еще одно направление совместной работы – сфера образования. Так, в одной из школ Могилевской области тестируется проект «Умный класс». Стороны обсудили и сотрудничество в области цифровизации реального сектора экономики, а также реализацию социальных проектов. Продолжается работа и по внедрению в Беларуси интеллектуальных систем «Умный дом» и «Безопасный город».

Совместные проекты партнеров оцениваются более чем в 400 млн долларов.

Беларусь и компания Huawei планируют совместный проект в сфере медицины
Беларусь и компания Huawei планируют совместный проект в сфере медицины
Фото. Беларусь и компания Huawei планируют совместный проект в сфере медицины
Беларусь и компания Huawei планируют совместный проект в сфере медицины
Фото. Беларусь и компания Huawei планируют совместный проект в сфере медицины

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