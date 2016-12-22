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Беларусь и ОБСЕ заинтересованы в максимально открытом и эффективном диалоге

22.12.2016 - 07:54

Новости Беларуси. Беларусь и ОБСЕ заинтересованы в максимально открытом и эффективном диалоге. Продолжается визит в нашу страну делегации этой организации. 22 декабря представители Бюро по демократическим институтам и правам человека, а также Парламентской ассамблеи ОБСЕ проведут переговоры в Палате представителей Национального собрания Беларуси. Стороны рассмотрят возможности развития конструктивного взаимодействия, в том числе по избирательной проблематике.

В основе обсуждения выборных процессов – итоговый отчет БДИПЧ по наблюдению за парламентской кампанией в Беларуси. В документе отмечена эффективная организация выборов, ряд положительных изменений, а также некоторые рекомендации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь

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