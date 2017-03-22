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Беларусь и Оман подписали меморандум, создающий основы для расширения туристических контактов

22.03.2017 - 09:51

Новости Беларуси. Беларусь и Оман подтверждают высокий уровень партнерских отношений. Глава МИД нашей страны в ходе официального визита в Маскат провел переговоры с руководством Султаната, а также представителями деловых кругов.

Стороны обсудили возможности развития сотрудничества в сфере политики, экономики, инвестиционной деятельности, образования, науки и культуры. А в области туризма был подписан меморандум о взаимопонимании, создающий основы для расширения туристических контактов.

Владимир Макей также передал личное послание Президента Беларуси, адресованное Султану Омана. В документе изложена оценка текущего состояния и перспектив белорусско-оманских отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Оман подписали меморандум, создающий основы для расширения туристических контактов

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