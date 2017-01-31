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Беларусь и Румыния готовятся к матчу первой группы первой Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса

31.01.2017 - 20:44

Новости Беларуси. Матч первой группы первой Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между Беларусью и Румынией пройдет с 3 по 5 февраля на закрытых кортах столичной Академии тенниса. По просьбе членов нашей национальной команды специально к этой игре здесь было уложено уникальное покрытие.

Перед белорусскими теннисистами стоит максимальная задача – реализация собственного потенциала.

Владимир Волчков, капитан сборной Беларуси по теннису:
Матч на самом деле выглядит как 50 на 50. На бумаге и по ощущениям. Поэтому, по большому счету, победит тот, кто в эти три дня реально будет находиться на эмоциональном пике. Я доволен тем подготовительным процессом, который сделал Илья, Егор, Ярослав. Они сегодня находятся в очень хорошем физическом, теннисном, эмоциональном состоянии.    

Соперники белорусов, теннисисты сборной Румынии, уже прибыли в Минск и смогли оценить корты по достоинству. Все как один отметили необычное покрытие, к которому пока не приспособились. В команде гостей один из сильнейших парных игроков-призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Хория Текау впервые в нашей стране, хотя долго играл в дуэте с белорусом Максимом Мирным, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Хория Текау, игрок сборной Румынии по теннису:
Я впервые в Беларуси и очень рад, так как мы с Максимом Мирным давно знакомы. Остальных ваших ребят я не знаю и буду узнавать в процессе турнира. Предстоящая игра, думаю, будет очень интересной, хочу увидеть Мирного по ту сторону сетки. Мне бы очень хотелось узнать Минск гораздо лучше, увидеть не только гостиницу и корты. И, конечно, я хотел бы заглянуть в академию Максима Мирного.  

Сказано – сделано. 31 января Хория Текау отправился в теннисную академию Максима Мирного. Там радушный хозяин провел румыну экскурсию, показав все достопримечательности центра. Хория таким размахом и масштабами впечатлился. Очевидно, увиденное полностью оправдало его ожидания.

Хория Текау, игрок сборной Румынии по теннису:
Первое, что хочу отметить, что школа создана для детей, для молодых спортсменов, которые с самого юного возраста могут вовлекаться в теннис. Вся система, которая тут организована (спортивный зал, тренажерный зал, залы для фитнеса), – это все помогает развитию тенниса в стране.  

После визита в академию Мирного Хория Тэкау уже продумывает идею для создания похожих проектов у себя на родине. Само собой, вопрос о том, кого он в первую очередь пригласит на открытие потенциальной спортивной школы, попросту не стоит.

Хория Текау, игрок сборной Румынии по теннису:
Если удастся организовать свою спортивную школу, на открытие я обязательно приглашу Максима Мирного и его отца Николая Николаевича. Верю, что их визит состоится совсем скоро.

Сборная Беларуси по теннису

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