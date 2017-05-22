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Беларусь и Самарская область рассчитывают увеличить товарооборот до $600 млн

22.05.2017 - 13:36

Новости Беларуси. Беларусь и Самарская область рассчитывают увеличить товарооборот до 600 млн долларов. Возможности расширения сотрудничества стороны обсуждают на заседании совместной рабочей группы в Минске. Предпосылки для роста уже просматриваются. За 2016 год товарооборот увеличился на 16%. Положительная динамика наблюдается и по итогам работы за первый квартал этого года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
Нам надо оперативно выйти на те показатели, которые у нас были в 2012 году. Это 615 млн долларов товарооборот. Это первый подход. Второй – менять подходы. От простого «купи – продай» надо перейти к кооперационной связи, тем более, что они как раз дополняют друг друга в Самаре и Республике Беларусь. Это нефтехимия, это космические подходы, это ракетостроение, это обучение.

Игорь Еремин, вице-губернатор - полномочный представитель губернатора Самарской области при президенте Российской Федерации и правительстве Российской Федерации:
Мы обговорили с Михаилом Ивановичем, у нас есть возможность талантливую молодежь приглашать для обучения в наших вузах совершенно бесплатно. И мы готовы в разных отраслях, особенно высокотехнологичных, современных отраслях (это комические отрасли, это нефтехимия, переработка, производство минеральных удобрений), все, с чем тоже экономика Беларуси связана, мы готовы помощь какую-то оказывать свою в подготовке специалистов. И, конечно же, у вас учиться.

Беларусь входит в пятерку крупнейших внешнеэкономических партнеров Самарской области и считается стратегически важным в развитии кооперационных связей. Российский регион намерен изучить наш опыт развития сферы ЖКХ и обустройства городов. Самара готовится принять чемпионат мира по футболу. Белорусские наработки в создании комфортных условий для гостей спортивных соревнований пришлись бы кстати.

Беларусь и Самарская область рассчитывают увеличить товарооборот до $600 млн

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