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Беларусь и Словакия 28 апреля обсудят вопросы сотрудничества в области ядерной безопасности

28.04.2017 - 08:50

Новости Беларуси. Беларусь и Словакия обсудят вопросы сотрудничества в области ядерной безопасности. Речь об этом пойдет 28 апреля во время посещения премьер-министром нашей страны атомной электростанции «Моховце». Белорусская делегация в эти дни с визитом в Братиславе.

Карта АЭС Словакии отмечена двумя подобными объектами. Тем не менее, для такого небольшого европейского государства их мощность составляет примерно половину всей производимой в стране электроэнергии. Это второй в мире показатель после Франции – одного из лидеров мировой атомной энергетики.

28 апреля в Братиславе свою работу продолжит белорусско-словацкий деловой форум. Ожидается, что по итогам работы этой крупной переговорной площадки будет подписан целый пакет документов на десятки миллионов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Словакия 28 апреля обсудят вопросы сотрудничества в области ядерной безопасности

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