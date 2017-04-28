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Беларусь и Словакия подписали меморандум о сотрудничестве в области регулирования ядерной безопасности

28.04.2017 - 16:41

Новости Беларуси. Беларусь и Словакия подписали меморандум о сотрудничестве в области регулирования ядерной безопасности. Премьер-министр нашей страны 28 апреля посетил АЭС в Моховце.

На карте Словакии сразу два подобных объекта. Строительство еще двух энергоблоков продолжается. Мощности позволяют наполовину обеспечить страну электроэнергией. Это второй в мире показатель после Франции.

Беларусь при возведении собственной атомной электростанции использует мировой опыт. Прежде всего в сфере безопасности. Уже на стадии возведения АЭС в Островце проходят различные учения. Так накануне здесь представители силового блока предотвращали возможную угрозу теракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь и Словакия подписали меморандум о сотрудничестве в области регулирования ядерной безопасности

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