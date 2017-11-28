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Беларусь и Венесуэла обсудили реализацию совместных проектов

28.11.2017 - 09:46

Новости Беларуси. Новые точки сотрудничества и реализацию совместных проектов Беларуси и Венесуэлы обсудили накануне в Минске. Страны начали работу над дорожной картой дальнейшего сотрудничества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Комиссию латиноамериканской республики возглавляет вице-президент Рикардо Менендес. Он отметил весомую роль нашей страны в восстановлении экономики Венесуэлы.

К слову, уже сейчас есть практические результаты совместной работы. По белорусским технологиям в Каракасе открыто предприятие дорожно-строительной техники. С участием наших специалистов в Латинской Америке уже реализуются более 80 совместных проектов в сферах строительства жилья, нефтедобычи, энергетики, сельского хозяйства.

Беларусь и Венесуэла обсудили реализацию совместных проектов

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