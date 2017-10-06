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Беларусь и Венесуэла в ближайшие 2 года намерены значительно нарастить сотрудничество

06.10.2017 - 09:50

Новости Беларуси. Беларусь и Венесуэла в ближайшие 2 года намерены значительно нарастить сотрудничество. Таков итог прошедших переговоров во Дворце Независимости Александра Лукашенко с президентом Боливарианской Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стороны рассмотрели самый широкий комплекс вопросов торгово-экономического сотрудничества – в области добычи и переработки нефти. Есть заинтересованность в строительстве еще 5 агрогородков по белорусской модели.

В ноябре Беларусь и Венесуэла проведут в Минске заседание совместной комиссии, на котором разработают дорожную карту совместной работы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нынешний официальный визит моего друга, президента Венесуэлы, будет способствовать углублению партнерства между нашими странами во всех сферах. Мы сегодня обменялись мнениями относительно ключевых направлений политического и экономического взаимодействия. Определили ориентиры на будущее. К сожалению, как мы констатировали с президентом, сейчас экспортно-импортные связи Беларуси и Венесуэлы не на том самом высоком уровне, на котором они когда-то были, по разным причинам, во многом не зависящих от Венесуэлы и Беларуси, но потенциал двух стран позволяет значительно нарастить наши отношения, в том числе в сфере экономики и торговли.

В ходе визита господина Мадуро был открыт памятник национальному герою Венесуэлы Симону Боливару. Имя знаменитого борца за независимость испанских колоний в Америке носит и сквер, в котором теперь находится бюст. Названный так в 2008 году, он стал излюбленным местом дипломатов Венесуэлы, Кубы и Эквадора, отмечающих в Беларуси государственные праздники своих стран.

Беларусь и Венесуэла в ближайшие 2 года намерены значительно нарастить сотрудничество: итоги переговоров Александра Лукашенко с Николасом Мадуро

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