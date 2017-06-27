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Беларусь импортировала почти 53 тысячи тонн рыбы с начала 2017 года

27.06.2017 - 20:34

Новости Беларуси. Закупки при этом увеличились на 14 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

75 % всего объема закупок – это рыба из Норвегии, Исландии и Фарерских островов.

Кстати, последние рекордно увеличили поставки: они ввезли в Беларусь 3807 тонн рыбы против 149 тонн годом ранее. 17 % импорта приходится на филе, которое белорусы покупают в Исландии, Индии и Норвегии. Экспорт рыбы из Беларуси в Россию вырос почти на четверть: с начала 2017 года вывезли почти на 38 миллионов долларов.

Больше о новостях экономики за 27 июня можно узнать здесь.

Беларусь импортировала почти 53 тысячи тонн рыбы с начала 2017 года

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