Беларусь на «Евровидении-2020». Финалисты нацотбора – кто они?
Новости Беларуси. 28 февраля станет известно имя участника Беларуси на «Евровидении-2020». Он представит страну на конкурсе, который пройдет в нидерландском Роттердаме в мае.
В финале национального отбора примут участие 12 исполнителей и групп. Именно среди них и будет выбран конкурсант от Беларуси.
Известно, что на «Евровидении» участник от нашей страны будет выступать в первом полуфинале.
Вот, кто будет бороться за право представить Беларусь на «Евровидении-2020».
NAPOLI
Фото: instagram.com/napoli_olga
На отборе Ольга Шиманская исполнит песню «Dоn't let me down». Эта восьмая попытка NAPOLI поехать на «Евровидение». «Своими силами, упорством и желанием мы ежегодно всей командой рвемся в бой». Певица признается, что в случае чего не планирует останавливаться.
Саша Захарик
Фото: instagram.com/sashazakharik
На сцене артистка исполнит песню «Rocky Road». Песню Саша Захарик написала сама. «Моя добрая песня об извилистом пути, жизненных сюрпризах, непредсказуемых моментах, взлетах, падениях, поворотах, но на всех этих разных, светлых и не очень этапах, неизменно одно – любовь».
Анастасия Малашкевич
Фото: instagram.com/anastacia_malashkevich
Артистка споет песню «Invisible». Анастасия исполняет не только эстрадные песни, но и оперу – девушка является солисткой Большого театра Беларуси. Певица признается, что не может сказать, в каком жанре ей комфортнее выступать и что петь в разных стилях – это ее уникальная черта.
Группа CHAKRAS
Фото: instagram.com/chakras_sound
Коллектив впервые принимает участие в нацотборе. На сцене прозвучит песня «La-ley-la». Особенность композиции в том, что в ней нет слов.
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Продюсером женского трио является Максим Алейников. «Слова не нужны. Говори сердцем», – именно так говорят о песне участницы коллектива.
Анастасия Гламозда
Фото: instagram.com/nastya_glamozda
Девушка исполнит песню «Burning again». Текст и музыку девушка к этой композиции написала сама. Певица впервые принимает участие в финале национального отбора.
Анастасия Развадовская (Nastasea)
Фото: instagram.com/nastasea_music
Певица исполнит композицию «Hello». Девушка не только поет, но и пишет музыку, и является преподавателем по вокалу. Им Анастасия начала заниматься в семь лет.
Ян Ярош
Фото: instagram.com/yanyaroshmusic
На сцене нацотбора прозвучит песня «Fire». Яну – 26 лет, он родился в семье потомственных музыкантов. Певец является четвертьфиналистом украинского шоу «Голос страны».
Анжелика Пушнова
Фото: instagram.com/push_angelika
Исполнительница споет песню «True Love». Анжелика четырежды участвовала в национальном отборе и два раза выходила в его финал. Девушка не только поет, но и является телеведущей.
Дарья Хмельницкая
Фото: instagram.com/darya.hmelnitskaya
Девушка исполнит песню «On Fire». Певица призналась, что «изначально шла на отбор, чтобы показать свою новую песню. Теперь, ощутив поддержку, готова отдать все силы на достойное выступление».
AURA
Юлия Быкова споет композицию «Барані сваё» на белорусском языке. Это десятая попытка поехать на «Евровидение» от Беларуси – рекорд для наших исполнителей.
КейСи
Фото: instagram.com/keysi_ks
Девушка споет композицию «Chili Pepper». Исполнительница планирует «зажечь танцпол» и покорить зрителей.
VAL
Фото: instagram.com/val.music
Коллектив исполнит белорусскоязычную песню «Да вiдна». В состав дуэта входят Владислав и Валерия. Творческий союз существует с 2015 года. Исполнители признаются: «со своей аудиторией всегда делимся творчеством и вдохновением, успехами и опытом, не боимся быть собой и ловим от этого огромный кайф».
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Гость программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – этно-музыкант, мастер горлового пения (Республика Саха) – Олена Уутай.
Вы участвуете во многих иностранных шоу. Как за рубежом воспринимают такое достаточно необычное направление?
Олена Уутай, этно-музыкант, мастер горлового пения (Республика Саха):
Да, я участвовала в конкурсах талантов. По подобию «Минуты славы» в Британии, Италии, Германии. Они в шоке! Удивительно, что даже сам Саймон Коуэлл, который считается таким троллем – всех не любит, находит только негативные стороны, он мне прямо руку поцеловал, обнял. Дитер Болен на колено мне встал – из Modern Talking: «Богиня!». Конечно, это приятно.
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От имени белорусской группы «CHAKRAS» Максим Алейников сделал предложение уникальной исполнительнице горлового пения Олене Уутай участвовать в «Евровидении-2020».
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Олена Уутай:
Я думаю, это просто вселенское провидение. Я и в жизни не могла подумать и мечтать, что когда-то поучаствую в национальном отборе и, дай бог, все сложится, и в самом «Евровидении». Я просто в один прекрасный день открыла почту и увидела письмо от Макса Алейникова, что вот: «Мы бы хотели пригласить Вас поучаствовать в нашем проекте». Я ознакомилась с песней: сразу – все, это мое! Я сразу услышала, я увидела, где я могу звучать. И я сразу поняла, что буду там к месту. Потому что представлены там все виды человеческих голосов – академические, эстрадный вокал, этнический вокал и мое шаманское пение. Его не хватало – голос природы.