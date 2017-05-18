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Беларусь на форуме регионов Беларуси и России намерена заключить контракты на 300 млн долларов

18.05.2017 - 09:54

Новости Беларуси. На форуме регионов Беларуси и России Беларусь намерена заключить контрактов не менее чем на 300 миллионов долларов. Традиционно это мероприятие собирает на одной площадке десятки ведущих производителей из двух стран. В 2017 году масштабная встреча пройдет в Москве в конце июня. Основной темой форума станет интеграция в сфере высоких технологий. Планируется, что форум посетят президенты Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:
Сегодня уже готовятся к подписанию, они в работе, порядка 60 соглашений между регионами России и белорусскими представителями различного направления. Сегодня порядка 60 участников ярмарки белоруской продукции себя заявили. Сегодня мы работаем с выставкой, которая покажет прорывные направления нашей науки, инноваций, информационных технологий, роль молодежи в развитии данных направлений.

Форум регионов пройдет уже в 4-й раз. В 2016 году его принимал Минск. Тогда белорусы подписали почти 40 соглашений. А в нашу столицу приехало рекордное количество участников. Российскую Федерацию представляло 43 региона.

Беларусь на форуме регионов Беларуси и России намерена заключить контракты на 300 млн долларов

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