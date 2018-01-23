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Беларусь на ладошке. Музей огня

23.01.2018 - 10:45

Во всём мире профессия спасателя пользуется большим уважением людей, миллионы ребят хотели бы стать спасателями. Спасатели – самые настоящие супергерои, они работают в любое время суток и в любую погоду. Дождь, снег, град, ветер не пугают этих сильных людей. Землетрясения, пожары, наводнения, дорожно-транспортное происшествие не важно, где произошла опасная ситуация, спасатели всегда готовы прийти людям на помощь.

Когда появилась в Беларуси первая пожарно-спасательная команда? Какие особенности данной профессии? В чем раньше спасатели возили воду?

Подробности – в видеоматериале.

Беларусь на ладошке: музей огня
Музей огня
Фото. Музей огня
Парад МЧС
Фото. Парад МЧС
Музей огня
Фото. Музей огня
Музей огня
Фото. Музей огня
Музей огня
Фото. Музей огня
Музей огня
Фото. Музей огня
Музей огня
Фото. Музей огня
Музей огня
Фото. Музей огня
Парад МЧС
Фото. Парад МЧС
Музей огня
Фото. Музей огня
Парад МЧС
Фото. Парад МЧС
Работа МЧС
Фото. Работа МЧС
Работа МЧС
Фото. Работа МЧС
Музей огня
Фото. Музей огня

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