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Беларусь начала поставлять картофель в Узбекистан

21.02.2017 - 09:29

Новости Беларуси. Белорусский картофель на новых рынках. Географию поставок расширил Узбекистан. Традиционно картофель мы продаем в Россию, однако есть спрос на него и в других странах: Азербайджан, Молдова, Казахстан, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

К слову, Беларусь – один из лидеров стран СНГ по производству «второго хлеба». Так, по данным Национального статистического комитета, на каждого белоруса в нашей стране выращивается около 6 центнеров картофеля в год.

В целом, по итогам 2016 года Беларусь экспортировала продовольственной продукции на $4 млрд 155 млн.

Беларусь начала поставлять картофель в Узбекистан

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