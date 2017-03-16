Новости Беларуси. Беларусь намерена принять участие в Варшавской международной книжной выставке-ярмарке. Об этом шла речь

на встрече с министром информации нашей страны Лилии Ананич с заминистром иностранных дел Польши Мареком Зюлковским.

Польский политик также предложил помощь в организации нашего национального стенда на выставке.

В последнее время интерес к белорусской печати растет,

сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Очень важно, чтобы информация содействовала развитию сотрудничества,

чтобы мы могли как можно больше доверять друг другу,

понимать друг друга, чтобы информация способствовала развитию торгово-экономических проектов, контактов

и укрепляла политическое сотрудничество

Кроме того, важными пунктами в развитии диалога гуманитарного пространства должны стать пресс-туры для журналистов.