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Беларусь названа одной из самых передовых стран среди ядерных новичков

02.11.2017 - 20:23

Новости Беларуси. Международные эксперты ООН назвали Беларусь одной из самых передовых стран среди ядерных новичков. Такие выводы специалисты по безопасности АЭС сделали на основе данных, полученных в ходе мониторинга строительства атомной электростанции в Островце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмечается также рост интереса к ядерной энергетике во всем мире. Прежде всего, как к инструменту устойчивого развития. Стремительное уменьшение запасов нефти и газа заставляет искать альтернативные источники энергии. Мирный атом снова входит в моду и в связи с решением выстраивать зеленую экономику. На АЭС практически отсутствую вредные углеродные выбросы, вызывающие глобальное потепление. Строящийся в Беларуси тип станции на основе водо-водяного реактора считается самым надежным и эффективным.

Ольга Волкова, заместитель председателя Совета Белорусского общественного объединения «Экологическая инициатива»:
Островецкая станция строится по самым современным и безопасным технологиям в мире. И качество строительных работ, и контроль за ними на высоком уровне. Площадку БелАЭС постоянно посещают миссии других стран, чтобы перенять опыт. Это о многом говорит. МАГАТЭ неизменно дает высокие оценки безопасности объекта в ходе своих миссий. Немаловажным моментом является то, что Беларусь является одной из первых стран, которые наладили общественный мониторинг в строительстве станции.

На сегодняшний день в мире работает 449 атомных электростанций. Все они сосредоточены в 30 странах. За последние два года в эксплуатацию было введено 20 новых реакторов. 60 находятся на стадии строительства.

Беларусь названа одной из самых передовых стран среди ядерных новичков

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