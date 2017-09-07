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«Беларусь – не монолитная страна в плане индустрии. Есть очень успешные направления, есть немного отстающие»

07.09.2017 - 22:47

Тимофей Милованов, профессор Питтсбургского университета, член Совета Национального банка Украины, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

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