«Беларусь – не монолитная страна в плане индустрии. Есть очень успешные направления, есть немного отстающие»

Тимофей Милованов, профессор Питтсбургского университета, член Совета Национального банка Украины, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Тимофей Милованов, профессор Питтсбургского университета, член Совета Национального банка Украины, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
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