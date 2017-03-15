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Беларусь отмечает День Конституции

15.03.2017 - 09:42

Новости Беларуси. Основа для правового государства. Беларусь сегодня отмечает День Конституции. Главный документ страны был принят 15 марта 1994 года. Именно Конституция гарантирует белорусам их права на достойную жизнь, труд, образование. В ней также закреплены основные приоритеты развития страны.

Согласно основному закону Беларусь является суверенным и независимым государством, главная ценность которого – человек. Неслучайно именно механизмам социальной защиты посвящена большая часть статей Конституции.

Дважды документ был обновлен и дополнен по результатам референдумов.

Нынешняя редакция Конституции состоит из 9 разделов и почти полутора сотен статей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь отмечает День Конституции

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