новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Беларусь отмечает День Победы: шествие с портретами ветеранов в Бресте и копия знамени над Рейхстагом в Могилеве

09.05.2017 - 10:31

Новости Беларуси. День Победы отмечают и в регионах. В Брестской крепости сегодня будут звучать духовые оркестры. В этот день брестчане собираются в Цитадели целыми семьями. Среди гостей города в эти дни немало и иностранных туристов. А центральным событием станет акция «Беларусь помнит», к которой уже присоединились тысячи горожан с портретами ветеранов. Огромная колонна с фотографиями фронтовиков уже почти дошагала до мемориала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти минуты в Могилеве сотни людей собираются на торжественное шествие, которое пройдет по центральным улицам города до площади Славы.

В руках у них копия флага площадью 40 на 14 метров – это увеличенная копия знамени, которое водрузили над Рейхстагом Егоров и Кантария в победном 1945 году.

Беларусь отмечает День Победы: шествие с портретами ветеранов в Бресте и копия знамени над Рейхстагом в Могилеве

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

День Победы-2017: Республиканская акция «Беларусь помнит!» с возложением венков к монументу Победы
День Победы-2017: Республиканская акция «Беларусь помнит!» с возложением венков к монументу Победы – видеоверсия
День Победы-2017: салют в Минске начнется в 23.00, 3D-шоу на площади Победы стартует в 21.30
День Победы-2017: 3D-шоу на площади Победы в Минске стартует в 21.30
Фотофакт: Республиканская акция «Беларусь помнит!» с возложением венков к монументу Победы
Фотофакт: Республиканская акция «Беларусь помнит!» с возложением венков к монументу Победы
День Победы-2017 в Минске: центр города готовится к торжественной церемонии возложения венков
День Победы-2017 в Минске: центр города готовится к торжественной церемонии возложения венков
Автопоздравление от МТЗ. Сотрудники завода фарами машин и тракторов поздравили Беларусь с Днем Победы
Автопоздравление от МТЗ. Сотрудники завода фарами машин и тракторов поздравили Беларусь с Днем Победы
День Победы отмечает Беларусь, с праздником соотечественников поздравил Александр Лукашенко
День Победы отмечает Беларусь, с праздником соотечественников поздравил Александр Лукашенко
Концерты, шествия, выставки техники, вальс и салют: регионы Беларуси празднуют День Победы
Концерты, шествия, выставки техники, вальс и салют: регионы Беларуси празднуют День Победы
Ограничение движения транспорта в Минске 9 мая: какие улицы будут закрыты для машин
Ограничение движения транспорта в Минске 9 мая: какие улицы будут закрыты для машин
Все новости по теме День Победы 2017
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru