Беларусь отмечает День Победы: шествие с портретами ветеранов в Бресте и копия знамени над Рейхстагом в Могилеве

Новости Беларуси. День Победы отмечают и в регионах. В Брестской крепости сегодня будут звучать духовые оркестры. В этот день брестчане собираются в Цитадели целыми семьями. Среди гостей города в эти дни немало и иностранных туристов. А центральным событием станет акция «Беларусь помнит», к которой уже присоединились тысячи горожан с портретами ветеранов. Огромная колонна с фотографиями фронтовиков уже почти дошагала до мемориала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти минуты в Могилеве сотни людей собираются на торжественное шествие, которое пройдет по центральным улицам города до площади Славы.

В руках у них копия флага площадью 40 на 14 метров – это увеличенная копия знамени, которое водрузили над Рейхстагом Егоров и Кантария в победном 1945 году.