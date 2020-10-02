Беларусь отзывает своих послов в Литве и Польше для консультаций в Минск. Комментарий МИД
Новости Беларуси. Беларусь с 5 октября отзывает своих послов в Польше и Литве для консультаций в Минск. И рекомендует главам дипмиссий этих стран на нашей территории последовать примеру белорусских коллег, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, наш МИД просит в срок до 9 октября привести к паритету состав дипломатических представительств в Беларуси. Для Литвы – с 25 до 14, для Польши – с 50 до 18 дипломатов. Такие меры – вынужденный ответ на деструктивные действия в отношении нашей страны. В последние месяцы со стороны западных соседей мы наблюдаем наглое вмешательство во внутренние дела Беларуси и даже спонсирование откровенно экстремистских призывов и действий.
Анатолий Глаз, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Беларуси:
Совершенно очевидно то, что мы довольно долго и терпеливо отслеживали все откровенно недружественные телодвижения в отношении нашей страны со стороны Польши и Литвы. Мы призывали к благоразумию, к вдумчивой, объективной и глубокой оценке происходящих событий, к пониманию важности и судьбоносности диалога с соседями, к уважению интересов граждан друг друга, к острой необходимости сохранения стабильности в регионе. Вместо этого, в ответ получаем не только ушаты грязи, но и наглые попытки продавить тараном свои интересы – неприкрытое вмешательство во внутренние дела. Игнорирование базовых суверенных прав Беларуси. Прямое спонсирование откровенно экстремистских призывов и действий. Мы до конца надеялись, что эти архаичные практики давно ушли в историю. Однако в данном случае с сожалением вынуждены констатировать обратное.
Известный журналист-международник из Германии высказался о санкциях ЕС против Беларуси
Новости Беларуси. Европейские санкции против Беларуси прокомментировал политолог, журналист-международник Александр Рар. Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Рар, журналист-международник (Германия):
Это не первые санкции, которые налагают на Беларусь за последние два десятилетия. Мне кажется, что во многом это повторяется, эту историю мы уже проходили. Я не думаю, что эти санкции можно назвать жесткими.
Неприятно для определенных людей, что ними затронуты, но экономические санкции или финансовые санкции против Беларуси Европейский союз не выдвигает. Мне кажется, что Европейский союз в первую очередь хочет показать, продемонстрировать, что он поддерживает эту политику либеральных ценностей, что внешняя политика Европейского союза должна быть направлена именно на эти ценности. И если в Европейском союзе кажется, в Беларуси их нарушают, то следуют санкции. Но не более этого.
Мне кажется, что идея в Брюсселе, в Париже или в Берлине, если можно сказать, такая, чтобы подтолкнуть Президента Лукашенко к каким-то переговорам с оппозицией или с общественностью. Насколько Президент готов на это пойти под давлением Запада – это, конечно, другой вопрос. Но мне кажется, что мы, слава богу, не попали в такое геополитическое противостояние Запад – Россия на территории Беларуси, как это происходило шесть лет тому назад в соседней стране, в Украине.