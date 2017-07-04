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Беларусь перешла на международную структуру номера счета IBAN 4 июля

04.07.2017 - 15:00

Новости Беларуси. Изменения в банковском секторе экономики. Беларусь 4 июля перешла на международную структуру номера счета IBAN, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По новым стандартам счет будет иметь 28 знаков вместо 13. Сейчас такой подход используется более чем в 70 странах мира, чтобы проще и быстрее обрабатывать международные платежи. Зарплаты, пособия и пенсии на новый счет поступят автоматически.

Вячеслав Зуйко, главный специалист управления организации и развития платежных систем Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Республики Беларусь:
Если наши физические лица будут осуществлять банковские переводы, то тогда им надо будет знать новые реквизиты своего контрагента, то есть новый номер счета и новый банковский дистанционный код.

Отметим, что новая система не требует замены карточек. Все необходимые операции по новому счету банки проведут самостоятельно.

Беларусь перешла на международную структуру номера счета IBAN 4 июля

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