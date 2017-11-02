новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Беларусь перейдет на 2-паспортную систему после введения в стране биометрических документов

02.11.2017 - 12:33

Новости Беларуси. Беларусь готова перейти на 2-паспортную систему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иметь внутренний и заграничный паспорта белорусы смогут после введения в нашей стране биометрических документов.

Данный вариант уже проработан с международными организациями и теперь предлагается для рассмотрения государственным органам.

Ожидается, что паспорта нового поколения внедрят уже с января 2019 года. Они позволят оперативно устанавливать личность владельца, быстрее проходить пограничный контроль. К тому же, такие документы лучше защищены от подделки и несанкционированного считывания информации.

Какова «сила» белорусского паспорта и как изменится главный документ белорусов в 2019 году (здесь подробности).

Беларусь перейдет на 2-паспортную систему после введения в стране биометрических документов

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Какова «сила» белорусского паспорта и как изменится главный документ белорусов в 2019 году
Какова «сила» белорусского паспорта и как изменится главный документ белорусов в 2019 году
Как будут выглядеть белорусские ID-карты
Белорусы смогут пользоваться ID-картами с 1 июля 2018
В Беларуси могут разработать механизмы электронной регистрации и дистанционной проверки документов
В Беларуси могут разработать механизмы электронной регистрации и дистанционной проверки документов
Биометрический паспорт и ID-карта скоро станут главными документами белорусов
Биометрический паспорт и ID-карта скоро станут главными документами белорусов
Больше трех десятков отличников 15 марта получили паспорта из рук Андрея Шорца
Больше трех десятков отличников 15 марта получили паспорта из рук Андрея Шорца
В Несвижском замке Сёмен Шапиро поздравил отличников учебы с получением паспортов
В Несвижском замке Сёмен Шапиро поздравил отличников учебы с получением паспортов
Папарать-кветка в ультрафиолете и ID-карта: как поменяется главный документ белорусов – история развития паспорта
Нужно ли оформлять паспорт 7-летнему ребёнку для выезда за границу?
Все новости по теме Документы
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2017. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru