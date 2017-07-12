новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Беларусь планирует присоединиться к конвенции Совета Европы по защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия

12.07.2017 - 17:27

Новости Беларуси. Международные эксперты обсудили в Минске проблему насилия над детьми, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тему, которая в современном обществе звучит достаточно остро. Причем в последнее время такие преступления все чаще получают огласку благодаря интернету. Жертвами в виртуальном мире чаще становятся подростки. Они – самые активные пользователи социальных сетей.

Только в 2016 году в Беларуси раскрыто около 300 случаев.

Юрий Варавко, начальник отдела центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь:
Мы стремимся присоединиться к конвенции Совета Европы по защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия. И там предусмотрен целый ряд требований к странам-подписантам. В ходе этого семинара мы прослушали эти варианты, квалификации.

И, соответственно, мы сможем где-то более усовершенствовать наше законодательство и реагировать более своевременно на проблемы.

Беларусь планирует присоединиться к конвенции Совета Европы по защите детей от сексуальной эксплуатации и насилия

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СК: по делу убийства бизнесмена под Березино пока нет новой информации
СК: по делу убийства бизнесмена под Березино пока нет новой информации
Александр Лукашенко – Ивану Носкевичу: кто дал право к человеку, согласованному к назначению Президентом, врываться в дом?
Александр Лукашенко – Ивану Носкевичу: кто дал право к человеку, согласованному к назначению Президентом, врываться в дом?
Александр Лукашенко 22 мая встретился с председателем Следственного комитета Беларуси
Александр Лукашенко 22 мая встретился с председателем Следственного комитета Беларуси
Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:
Иван Носкевич доложил Президенту о расследовании дела о взрыве на Скидельском сахарном комбинате
В Минске втрой раз прошел чемпионат по настольному теннису среди сотрудников СК
В Минске втрой раз прошел чемпионат по настольному теннису среди сотрудников СК
Доклад о деятельности СК Александру Лукашенко: по итогам 2016 преступность снизилась на 4,5%.
Доклад о деятельности СК Александру Лукашенко: по итогам 2016 преступность снизилась на 4,5%.
Александр Лукашенко и Иван Носкевич
Работу правоохранительных органов Беларуси обсудят в ближайшее время на совещании у Президента
В рамках расследования по делу Павловца и Алимкина задержан Сергей Шиптенко
В рамках расследования по делу Павловца и Алимкина задержан Сергей Шиптенко
Все новости по теме Следственный комитет Беларуси
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru